Boyd Gaming Aktie
WKN: 896499 / ISIN: US1033041013
|
05.02.2026 22:42:53
Boyd Gaming Corp. Profit Drops In Q4
(RTTNews) - Boyd Gaming Corp. (BYD) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $140.40 million, or $1.79 per share. This compares with $170.50 million, or $1.92 per share, last year.
Excluding items, Boyd Gaming Corp. reported adjusted earnings of $173.54 million or $2.21 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 1.9% to $1.06 billion from $1.04 billion last year.
Boyd Gaming Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $140.40 Mln. vs. $170.50 Mln. last year. -EPS: $1.79 vs. $1.92 last year. -Revenue: $1.06 Bln vs. $1.04 Bln last year.
Analysen zu Boyd Gaming Corp.
