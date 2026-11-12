Boyd Aktie
WKN: A0B71W / ISIN: CA1033091002
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12.11.2026 18:33:41
Boyd Group: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 11, 2026, Boyd Group (NYSE:BGSI) announced a 28% year-over-year revenue increase to over $1 billion. Expansion in operating margins shows that internal efficiency programs are generating real cash flow gains. Three things management said stand out.
Boyd Group expanded cost-reduction targets after acquiring Joe Hudson's Collision Center, a regional repair chain. Faster integration and back-office savings are lowering operating costs across its shop network.
Collision repair claims across the industry declined year over year, but Boyd Group captured market share through its insurer relationships. Higher repair volume drove same-store sales growth, which measures performance at locations open at least a year.
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