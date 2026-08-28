Bozhon Precision Industry Technology A legte Quartalsergebnis vor

Bozhon Precision Industry Technology A hat am 25.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,51 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,430 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,76 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bozhon Precision Industry Technology A 1,14 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at