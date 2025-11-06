BP: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BP hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 119,44 ARS gegenüber 14,23 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 64 428,30 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44 462,27 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at