BP: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BP hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,090 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 59,43 Milliarden EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 44,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,14 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at