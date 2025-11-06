BP gewährte Anlegern Blick in die Bücher

BP hat am 04.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

BP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat BP mit einem Umsatz von insgesamt 48,13 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 47,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 1,85 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at