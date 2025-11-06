|
BP vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
BP hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
BP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,06 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 GBP je Aktie gewesen.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,20 Prozent auf 35,91 Milliarden GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 36,35 Milliarden GBP erwirtschaftet worden.
