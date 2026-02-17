Brahmaputra Infrastructure präsentierte Quartalsergebnisse

Brahmaputra Infrastructure hat am 14.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,21 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 185,30 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 925,5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 324,4 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at