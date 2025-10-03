|
Brainsway: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Brainsway hat sich am 30.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals geäußert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,10 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 12,9 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
