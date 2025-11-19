|
19.11.2025 16:01:43
Brandenburg stimmt Rundfunkreform zu
POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburg hat als letztes Bundesland dem Reformstaatsvertrag für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zugestimmt. Damit ist der Weg frei, dass die Reform von ARD, ZDF und Deutschlandradio zum 1. Dezember in Kraft tritt. Eine Mehrheit der BSW-Koalitionsfraktion stimmte zwar mit Nein, die CDU-Opposition sicherte aber die Zustimmung./svv/DP/jha
