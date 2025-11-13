Braskem: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Braskem hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 18,65 Prozent auf 17,30 Milliarden BRL ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,26 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at