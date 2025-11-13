Braskem vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Braskem hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Umsatzseitig standen 17,30 Milliarden BRL in den Büchern – ein Minus von 18,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Braskem 21,26 Milliarden BRL erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at