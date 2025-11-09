Southern Aktie
WKN: 852523 / ISIN: US8425871071
|
09.11.2025 16:11:15
Brazil: Tornado kills five and devastates southern town
A deadly tornado has struck a municipality in the southern Brazilian state of Parana, overturning cars and demolishing entire neighborhoods. Four fifths of the town has been destroyed, with hundreds injured.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Nachrichten zu Southern Co.mehr Nachrichten
|
05.11.25
|S&P 500-Titel Southern-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Southern-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.10.25
|S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southern von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.10.25
|Ausblick: Southern stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|S&P 500-Wert Southern-Aktie: So viel hätte eine Investition in Southern von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
15.10.25
|S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southern von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Southern präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
10.10.25
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 notiert letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
08.10.25
|S&P 500-Papier Southern-Aktie: So viel hätte eine Investition in Southern von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Southern Co.mehr Analysen
