Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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16.11.2026 06:57:19
'Break-in and rising costs could kill my business'
Gordon Kidd says if things do not improve financially, he fears his firm in Shifnal will go under.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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