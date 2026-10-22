Dreams Incorporated Aktie

Dreams Incorporated für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MKAZ / ISIN: US2619832098

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22.10.2026 13:30:02

Breakfast News: Tesla’s Slow Wheels, Fast Dreams

Tesla (NASDAQ:TSLA) stock still slid more than 4% in early morning trading after revenue from electric vehicles (EV) fell 3% in the third quarter. That’s one mistake the market repeats quarter after quarter. The company isn’t losing sleep over near-term auto margins because it is busy building a physical artificial intelligence (AI) and energy ecosystem. Wednesday’s report reminded investors the pivot is underway.

Two very different tech giants topped third-quarter expectations: Meta (NASDAQ:META), betting big on AI assistants, and IBM (NYSE:IBM), leaning on software to offset a shrinking hardware business.

The AI sell-off isn’t done yet. Nasdaq futures dipped 1.6% in pre-market trading today. Last week the S&P 500 lost nearly 2%, logging its worst week since June as technology fell almost 8%. Chip stocks are now down nearly 15% in three weeks. China’s benchmark CSI 300 index, meanwhile, officially entered bear-market territory on Thursday, showing this global tech hangover is far from over.

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