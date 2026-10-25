Sunday Aktie
WKN: 565235 / ISIN: JP3336100007
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25.10.2026 12:30:01
Breakfast News: The Sunday Edition
Welcome to our Sunday Edition: Your weekly step toward better investing through AI.
Artificial general intelligence (AGI) is artificial intelligence that can match or exceed human-level reasoning and performance across virtually any task. Put another way, it can perform most tasks a capable human can do, with minimal to no supervision.
Most people believe it’s still a distant reality. Nvidia (NASDAQ:NVDA) CEO Jensen Huang says AGI has arrived.
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