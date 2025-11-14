Brenntag: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Brenntag lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 0,18 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,180 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,34 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 2,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,47 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 0,191 USD je Aktie sowie einen Umsatz 4,32 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at