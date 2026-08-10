Bridgestone legte Quartalsergebnis vor

Bridgestone hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 90,93 JPY. Im Vorjahresviertel waren 29,53 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 14,17 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1 208,24 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1 058,29 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at