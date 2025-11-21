BrightView: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

BrightView präsentierte am 19.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 USD. Im Vorjahresviertel hatte BrightView 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz lag bei 702,8 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 3,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 728,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,130 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 3,41 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 2,67 Milliarden USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 2,77 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at