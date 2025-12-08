BrightView Holdings Aktie
WKN DE: A2JPBC / ISIN: US10948C1071
08.12.2025 14:22:32
BrightView Shares Down 30%: What a Full Fund Exit Signals for Investors
Connecticut-based Manatuck Hill Partners fully exited its position in BrightView Holdings (NYSE:BV) during the third quarter, reducing its stake by 467,000 shares in a move valued at about $7.8 million, according to a November 14 SEC filing.According to a November 14, 2025, SEC filing, Manatuck Hill Partners sold its entire holding in BrightView Holdings (NYSE:BV). The fund's position declined by 467,000 shares, with the estimated transaction value based on quarterly average pricing at $7.8 million.The fund's BrightView stake was previously 2.9% of its reportable AUM as of the prior quarter.
Analysen zu BrightView Holdings Inc Registered Shsmehr Analysen
