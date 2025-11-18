Ausblick: BrightView mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

BrightView wird am 19.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,317 USD. Dies würde einem Zuwachs von 188,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem BrightView 0,110 USD je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 718,6 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 1,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 728,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

9 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,800 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,210 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,69 Milliarden USD, gegenüber 2,77 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at