Bristow Group Aktie
WKN DE: A0JC8E / ISIN: US1103941035
|
17.11.2025 16:32:34
Bristow Group To Put Five New Airbus H160s For Offshore Energy Missions Across Africa
(RTTNews) - Bristow Group Inc. (VTOL), a provider of innovative and sustainable vertical flight solutions, Monday announced its decision to put five new Airbus H160s for offshore energy missions across Africa.
The company expects the Airbus H160s to further enhance its ability to deliver safe, reliable, and efficient services to our valued customers in the energy sector.
Chris Bradshaw, President and CEO, Bristow Group, said, "The introduction of the H160 underscores Bristow's commitment to maintaining the most capable and modern fleet as we continue to support our clients' growing and diversified missions across the region."
Currently, VTOL is trading at $39.13, up 0.73 percent on the New York Stock Exchange.
