GRID Aktie
WKN DE: A3EH8R / ISIN: JP3274160005
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20.10.2026 18:07:34
Britain’s grid operator underestimated demand for air con during heatwave
Neso is under scrutiny after the system’s frequency fell below operational limits on one day in JuneWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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