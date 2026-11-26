GRID Aktie
WKN DE: A3EH8R / ISIN: JP3274160005
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26.11.2026 16:29:43
Britain’s electricity grid operator makes record number of calls for extra power
Issue driven by colder weather and constraints in getting electricity from wind farms in Scotland to consumers in EnglandWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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