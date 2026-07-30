FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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30.07.2026 19:34:26
British Airways flight called mayday on approach to Heathrow
The call was made on an Airbus A320 flying from Dusseldorf airport in Germany on 6 July following two stall warnings.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu International Consolidated Airlines S.A.
|
31.07.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt IAG nach Zahlen auf 'Outperform' (dpa-AFX)
|
31.07.26
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt IAG nach Zahlen auf 'Outperform' (dpa-AFX)
|
31.07.26
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt IAG auf 'Outperform' - Ziel 465 Pence (dpa-AFX)
|
31.07.26
|Optimismus in London: FTSE 100 beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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31.07.26
|British Airways owner IAG ditches growth plans amid Iran conflict (Financial Times)
|
29.07.26
|Zuversicht in London: Anleger lassen FTSE 100 am Mittwochnachmittag steigen (finanzen.at)
|
29.07.26
|LSE-Handel: FTSE 100 beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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27.07.26
|FTSE 100-Papier International Consolidated Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in International Consolidated Airlines von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.
|31.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|31.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|21.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|16.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|27.02.26
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|10.12.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|19.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|07.11.25
|International Consolidated Airlines Sell
|UBS AG
|02.03.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|14.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
|12.09.25
|International Consolidated Airlines Equal Weight
|Barclays Capital
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Aktien in diesem Artikel
|FLIGHT HOLDINGS Inc.
|183,00
|2,81%
|International Consolidated Airlines S.A.
|5,06
|-1,17%
|International Consolidated Airlines Group S.A. (spons. ADRs)
|11,73
|-1,01%
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