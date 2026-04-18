Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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18.04.2026 18:30:00
Broadcom vs. AMD: Which AI Chipmaker Is the Better Buy?
Stock investors have been hearing about artificial intelligence (AI) chips for multiple years and watched as chip company Nvidia (NASDAQ: NVDA) became the world's most valuable publicly traded company. Concerns about an AI bubble seem to be fading as chipmakers continue to post strong fundamentals that have correlated with meaningful stock gains.Grandview Research projects a 29% compound annual growth rate (CAGR) for the AI chip industry from 2024 to 2030, which suggests AI chip stocks still have upside. While all eyes are on Nvidia, there are other AI chipmakers that can produce higher returns. Broadcom (NASDAQ: AVGO) and Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) have both outpaced Nvidia year to date and over the past year. Broadcom specializes in custom AI chips that vary for each customer, while AMD functions more like Nvidia, offering GPUs (graphics processing units) that can handle a wide range of workloads.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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