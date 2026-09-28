Marvell Technology Group Aktie
WKN: 930131 / ISIN: BMG5876H1051
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28.09.2026 22:09:38
Broadcom vs. Marvell Technology: Which Semiconductor Stock Is a Better Buy in 2026?
The artificial intelligence revolution has turned the semiconductor market into a high-stakes arena for investors. Choosing between Broadcom (NASDAQ:AVGO) and Marvell Technology (NASDAQ:MRVL) requires evaluating different paths to AI dominance.
Broadcom is a diversified titan with a massive footprint in both chips and infrastructure software. Marvell focuses more narrowly on data infrastructure, providing specialized silicon for cloud and carrier networks. While both benefit from the surge in data center spending, their financial profiles and growth trajectories differ significantly.
Broadcom designs a wide array of semiconductors and infrastructure software for mission-critical needs. The company serves massive end markets including networking, wireless connectivity, and enterprise software. Broadcom maintains high-profile partnerships, including a $30 billion commitment from Apple (NASDAQ:AAPL), though its top five customers account for roughly 40% of revenue.
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