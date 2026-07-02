Broadcom Aktie
WKN: 913684 / ISIN: US1113201073
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02.07.2026 21:59:00
Broadcom vs. ON Semiconductor: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?
As the world leans further into automation and data centers, choosing between Broadcom (NASDAQ:AVGO) and ON Semiconductor (NASDAQ:ON) has become a classic debate for tech investors.Broadcom provides networking chips, wireless connectivity, and infrastructure software used across cloud, enterprise, and data-center environments, while ON Semiconductor specializes in power management for the automotive and industrial sectors. This comparison examines their revenue growth, balance sheet health, and current valuations to help you navigate these two industry leaders.Broadcom designs and supplies a massive array of semiconductor and infrastructure software solutions for global organizations. The company focuses on high-end networking, wireless connectivity, and enterprise software that keeps large-scale cloud environments running smoothly. It supports a range of hyperscalers and equipment manufacturers, though it maintains high customer concentration with 40% of revenue coming from its top five end customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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|ON Semiconductor Corp.
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