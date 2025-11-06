Broadstone Acquisition A präsentierte Quartalsergebnisse

Broadstone Acquisition A hat am 04.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -1,920 USD je Aktie in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at