Brookfield Business Partners LP Partnership Units When Issued

WKN DE: A2AKAT / ISIN: BMG162341090

01.12.2025

Brookfield To Acquire Fosber

(RTTNews) - Brookfield, through its private equity strategy, has agreed to acquire Fosber, specialized in the design and production of advanced machinery, parts, and services for the corrugated packaging industry. The deal, a carve-out from Guangdong Dongfang Precision, values the business at approximately $900 million. Brookfield's investment through its Brookfield Capital Partners strategy is being funded with approximately $480 million of equity, of which its affiliate Brookfield Business Partners is expected to invest approximately $170 million.

Headquartered in Lucca, Italy, Fosber designs and manufactures high-speed corrugating machinery and provides vital aftersales parts, maintenance and digital monitoring solutions to box manufacturers worldwide.

