Bentley Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: 882798 / ISIN: US0826571079
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13.08.2026 13:46:30
Brookfield Wealth Solutions Reports Lower Net Income In Q2
(RTTNews) - Thursday, Brookfield Wealth Solutions Ltd. (BNT) announced second-quarter financial results, reporting a decline in net income despite strong revenue growth in the period.
Net income totaled $149 million compared to $516 million in the prior year.
Total revenues for the quarter increased to $4.217 billion from last year's $3.037 billion, mainly due to higher net premiums and other policy revenue as well as net investment income, including funds withheld.
Distributable operating earnings were $488 million compared to $398 million in the second quarter of 2025.
BNT closed trading at $44.84, down 0.99 percent on the NYSE.
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