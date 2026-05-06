BRP Group A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BRP Group A hat am 04.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

BRP Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,200 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 28,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 532,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 413,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at