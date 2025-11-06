BRP Group A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BRP Group A präsentierte in der am 04.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,27 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat BRP Group A mit einem Umsatz von insgesamt 365,4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 338,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,80 Prozent gesteigert.

