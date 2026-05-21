BSL: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

BSL veröffentlichte am 19.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,96 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BSL ein Ergebnis je Aktie von 0,280 INR vermeldet.

Der Umsatz lag bei 1,48 Milliarden INR – das entspricht einem Abschlag von 4,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,56 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,31 INR eingefahren. Im Vorjahr waren 7,93 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 6,57 Milliarden INR – das entspricht einem Minus von 1,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 6,67 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at