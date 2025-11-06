|
BTB Real Estate Investment Trust Trust Units: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
BTB Real Estate Investment Trust Trust Units äußerte sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
BTB Real Estate Investment Trust Trust Units hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,11 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 CAD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 32,5 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 32,9 Millionen CAD ausgewiesen.
