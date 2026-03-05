The Buckle Aktie
WKN: 884929 / ISIN: US1184401065
|
05.03.2026 13:22:50
Buckle February Sales Improve
(RTTNews) - The Buckle, Inc. (BKE), a specialty retailer, on Thursday reported a rise in sales for the four-week period ended on February 28.
For the month of February, Buckle recorded sales of $84.4 million, higher than $77.6 million in the same period last year. The company also recorded an 8% growth in comparable store sales.
The retailer will release its fourth quarter earnings report on March 13.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Aktien in diesem Artikel
|The Buckle Inc.
|45,15
|-0,64%
