Buckle February Sales Improve

(RTTNews) - The Buckle, Inc. (BKE), a specialty retailer, on Thursday reported a rise in sales for the four-week period ended on February 28.

For the month of February, Buckle recorded sales of $84.4 million, higher than $77.6 million in the same period last year. The company also recorded an 8% growth in comparable store sales.

The retailer will release its fourth quarter earnings report on March 13.