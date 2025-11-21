The Buckle Aktie
WKN: 884929 / ISIN: US1184401065
|
21.11.2025 13:51:49
Buckle Q3 Earnings Up
(RTTNews) - The Buckle, Inc. (BKE), a fashion retailer, on Friday reported that net income increased in the third quarter compared with the previous year.
For the third quarter, net income increased to $48.70 million from $44.17 million in the previous year.
Earnings per share were $0.96 versus $0.88 last year.
On average, two analysts had expected the company to report $1.58 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
Sales increased to $320.84 million from $293.62 million in the previous year.
In the pre-market trading, Buckle is 1.05% higher at $55.60 on the New York Stock Exchange.
