Ausblick: The Buckle legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

The Buckle lässt sich am 21.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird The Buckle die Bilanz zum am 31.10.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,952 USD aus. Im letzten Jahr hatte The Buckle einen Gewinn von 0,880 USD je Aktie eingefahren.

The Buckle soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 321,4 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 293,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,13 USD, gegenüber 3,89 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,30 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,22 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at