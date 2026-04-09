The Buckle Aktie
WKN: 884929 / ISIN: US1184401065
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09.04.2026 13:14:29
Buckle Reports Higher Comparable Sales, Net Sales For Five-Week Period
(RTTNews) - The Buckle, Inc. (BKE), a specialty retailer, on Thursday reported higher comparable sales for the five-week period ended April 4, 2026, along with an increase in net sales.
Comparable store net sales increased 7% from the year-ago period.
Net sales rose 8.2% to $118 million from $109.1 million.
On a year-to-date basis, comparable store net sales increased 7.4% year on year, while net sales climbed 8.5% to $202.5 million.
The company also said Scott A. Werth has been appointed Senior Vice President of Stores, effective March 31, 2026.
Buckle shares closed at $53.76 on Wednesday, up 4.8
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