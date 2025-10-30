Budweiser Brewing Company APAC Aktie

Budweiser Brewing Company APAC für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2QE4E / ISIN: US11902E1055

<
30.10.2025 19:18:45

Budweiser Brewing 9-Month Profit Down

(RTTNews) - Budweiser Brewing Company APAC Limited (BDWBY) Thursday reported nine-month period profit attributable to equity holders of Bud APAC of $594 million, down from $742 million last year.

Normalized profit attributable to equity holders of Bud APAC was $678 million or 5.13 per share, compared to $777 million or $5.89 per share last year.

Revenues for the nine-month period dropped 6.6% to $4.691 billion from $5.104 billion last year. In the period, total volumes decreased by 7.0%.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Budweiser Brewing Company APAC Limited Unsponsored American Depositary Receipt Repr 4 Shs 4,04 -5,49% Budweiser Brewing Company APAC Limited Unsponsored American Depositary Receipt Repr 4 Shs

