Build-A-Bear Workshop Aktie
WKN: A0DK8F / ISIN: US1200761047
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28.05.2026 12:53:55
Build-A-Bear Workshop Inc. Reports Rise In Q1 Income
(RTTNews) - Build-A-Bear Workshop Inc. (BBW) reported earnings for its first quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings came in at $18.29 million, or $1.45 per share. This compares with $15.32 million, or $1.17 per share, last year.
Excluding items, Build-A-Bear Workshop Inc. reported adjusted earnings of $12.96 million or $1.03 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.4% to $125.27 million from $128.39 million last year.
Build-A-Bear Workshop Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $18.29 Mln. vs. $15.32 Mln. last year. -EPS: $1.45 vs. $1.17 last year. -Revenue: $125.27 Mln vs. $128.39 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 530 M To $ 550 M
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