SEFE Aktie
WKN DE: A1JXBK / ISIN: US8157871067
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30.09.2026 14:04:00
Bund greift bei Gasspeichern ein: Sefe soll 8 TWh beschaffen
Die Gasspeicher sind so leer wie seit Jahren nicht. Nun weist Wirtschaftsministerin Reiche den Importeur Sefe an, Gas zu beschaffen und einzuspeichern.
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