Bundeskanzler Scholz in Istanbul - Treffen mit Erdogan begonnen

ISTANBUL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in Istanbul mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen. Die beiden zogen sich nach Angaben des türkischen Staatssenders TRT in Erdogans Büro im Stadtteil Besiktas zu Beratungen zurück. Themen der Gespräche sollten unter anderem Migration und der Krieg in Nahost sein, wie die türkische Kommunikationsdirektion erklärte.

Der Besuch könnte einen Wendepunkt im bilateralen Verhältnis markieren. Berlin sucht insbesondere die Unterstützung Ankaras, um Abschiebungen von türkischen Staatsbürgern leichter abwickeln zu können. Die Türkei wiederum hofft auf Bewegung beim angestrebten Kauf von Eurofighter-Kampfjets. Zudem könnte der Nato-Partner Scholz bei einem anderen Anliegen hilfreich sein, denn die Türkei hat gute Beziehungen zu Russland. Konfliktpotenzial hingegen birgt dagegen das Thema Nahost./jam/DP/mis