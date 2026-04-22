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22.04.2026 14:20:38
Bundesregierung halbiert Konjunkturprognose
BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung halbiert wegen der Folgen des Iran-Kriegs ihre Konjunkturprognose. Sie erwartet für dieses Jahr nur noch ein Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,5 Prozent - im Januar hatte sie noch mit einem Plus von 1,0 Prozent gerechnet./hoe/DP/nas
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