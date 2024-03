Bundesregierung sieht in Taurus-Abhöraffäre Versuch der Spaltung

BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat die Taurus-Abhöraffäre als gezielte Beeinflussung der deutschen Gesellschaft gewertet und vor Propaganda aus Russland gewarnt. "Das ist definitiv der Versuch, wie wir ihn ja schon sehr häufig gesehen haben, die Gesellschaft in Deutschland oder auch Europa zu spalten", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Man kann nur sagen, niemand sollte das Spiel Putins spielen, und man sollte sich auch sehr genau überlegen, was man da in diesem Zusammenhang dann sagt", hob er hervor. Behauptungen, nach denen das Gespräch belege, Deutschland bereite einen Krieg gegen Russland vor, nannte er "absurde, infame russische Propaganda". Dies ergebe sich keinesfalls aus dem Gespräch.

March 04, 2024