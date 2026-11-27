KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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27.11.2026 08:31:00
Bundesregierung will KI-Anbieter zur Kasse bitten
KI-Apps auf dem iPhone" />
KI-Systeme konkurrieren mit Werken von Kreativen. Die Bundesregierung fordert dafür eine Vergütung. Auch Medien sollen besser geschützt werden.
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