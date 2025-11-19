SES AI a Aktie

SES AI a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DEJZ / ISIN: US78397Q1094

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
19.11.2025 11:37:38

Bundesregierung will Schutz und Abschreckung im Weltraum

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung will einen wirksamen Schutz von Satelliten und Kommunikationstechnik im Weltraum. Zugleich solle ein Wettrüsten im All verhindert werden, teilten das Verteidigungsministerium und das Auswärtige Amt bei der Vorstellung einer ersten Weltraumsicherheitsstrategie mit.

"Der Aufbau einer wehrhaften und abschreckungsfähigen Weltrauminfrastruktur ist jedoch für eine sichere und friedliche Nutzung des Weltraums unerlässlich", erklärten die Ministerien.

Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hatte im September angekündigt, die Bundesregierung wolle binnen fünf Jahren 35 Milliarden Euro für Weltraumprojekte und eine Sicherheitsarchitektur im All bereitstellen.

"Abschreckung aufbauen, Wehrhaftigkeit und Resilienz stärken"

Die neue Strategie benennt nun drei strategische Handlungsfelder. So sollen Gefahren und Bedrohungen erkannt werden. Zugleich sollen internationale Kooperationen und eine nachhaltige Ordnung im Weltraum gefördert werden. "Abschreckung aufbauen, Wehrhaftigkeit und Resilienz stärken", ist der dritte Punkt.

"Wir erleben bereits heute, dass zum Beispiel Russland regelmäßig das GPS-Signal im Ostseeraum stört. Die Weltraumsicherheitsstrategie setzt den Rahmen dafür, wie wir uns im All besser schützen und verteidigen sowie gesamtstaatlich resilienter aufstellen können", erklärte Pistorius zur neuen Strategie. "Die Bundeswehr bildet dabei das Rückgrat der nationalen Weltraumsicherheitsarchitektur."

Außenminister Johann Wadephul (CDU) teilte mit: "Von Kommunikation über die Steuerung von Marschflugkörpern oder Drohnen, bis hin zur Ausbeutung strategisch wichtiger Rohstoffe: Das Rennen um die Vorherrschaft im All ist in vollem Gange. Umso wichtiger ist es, dass Deutschland auch im Weltraum seine Interessen schützt."/cn/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SES AI Corporation Registered Shs -A-mehr Nachrichten

Analysen zu SES AI Corporation Registered Shs -A-mehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 205,05 1,03% Airbus SE
Harris Corp Registered Shs 246,80 0,57% Harris Corp Registered Shs
OHB SE 104,50 1,46% OHB SE
SES AI Corporation Registered Shs -A- 1,83 -1,61% SES AI Corporation Registered Shs -A-

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:24 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
06:43 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX und DAX klar im Plus erwartet -- Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag dürften sowohl der heimische als auch der deutsche Markt klar fester starten. Die Aktienmärkte in Asien tendieren derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen