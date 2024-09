Business update - opdatering på identitetsændring:

Selskabet annoncerede i selskabsmeddelelse 13/2024, at man havde indledt en proces med at gennemføre et identitetsskifte med Nasdaq for fortsat at kunne bevare sin status som børsnoteret selskab.

Nasdaq har dags dato meddelt selskabet, at man har modtaget en betinget godkendelse herom, men at den fortsatte børsnotering er betinget af, at man opdaterer selskabets risikobeskrivelse iht. selskabets fremadrettede formål, hvor man udover strategiske partnerskaber indenfor biotek også ønsker at kunne danne partnerskaber i andre brancher samt investere i kapitalandele og ejendomme.

Selskabet vil derfor fortsætte processen med Nasdaq ift. at opdatere denne risikobeskrivelse i henhold til Prospektforordningens artikel 16, og såfremt at Nasdaq efterfølgende godkender denne beskrivelse, så vil selskabet i forlængelse heraf indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor de relevante godkendelser vil blive foreslået herunder ændring af selskabets formål samt et navneskifte af selskabet.

Med venlig hilsen

Orphazyme A/S

Bestyrelsen

For yderligere information, kontakt:

Michael Hove, Bestyrelsesformand +45 28126609

