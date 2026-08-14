Butterfly Network Aktie
WKN DE: A2QK02 / ISIN: US1241551027
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14.08.2026 03:24:01
Butterfly Network CEO Joseph Devivo Sells 68,346 Shares
Joseph Devivo, President & CEO of Butterfly Network (NYSE:BFLY), sold 68,346 shares of Class A Common Stock on Aug. 10, 2026, according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($10.01); post-transaction value based on Aug. 10, 2026 market close ($9.70).Butterfly Network operates as a digital health enterprise focused on democratizing ultrasound imaging through innovative portable technology. With a market capitalization of $2.3 billion and TTM revenues of $112 million, the company is scaling its commercialization efforts across domestic and international markets.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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