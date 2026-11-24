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24.11.2026 18:48:38
Butterpreis sinkt unter einen Euro
ESSEN/MÜLHEIM AN DER RUHR (dpa-AFX) - Butter wird für Verbraucher in Deutschland wieder günstiger. Wie der Discounter Aldi mitteilte, kostet eine 250-Gramm-Packung Deutsche Markenbutter der Eigenmarke Milsani ab Mittwoch (25. November) nur noch 99 Cent nach zuletzt 1,15 Euro.
Als Grund für die Preissenkungen nannte Aldi gesunkene Einkaufspreise. Die Preise für Butter hätten sich in den vergangenen Wochen entlang der Lieferkette rückläufig entwickelt. Die Preisvorteile gebe das Unternehmen nun an seine Kunden weiter.
Wenn in der Vergangenheit einzelne Lebensmittelhändler sogenannte Eckpreisartikel wie Butter dauerhaft reduzierten, folgten andere Handelsketten üblicherweise schnell.
Der Butterpreis schwankt seit einiger Zeit stark, abhängig von Milchmengen und Nachfrage. Im Oktober 2024 wurde der bislang höchste Stand erreicht: 2,39 Euro für das günstigste Päckchen der Eigenmarken. Schon ein gutes Jahr später rutsche der Preis schon einmal unter einen Euro./dmo/DP/mis
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